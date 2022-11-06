﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor

Galatasaray, derbide Icardi'nin golleriyle Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Siyah beyazlı takımın golünü Cenk Tosun atarken, sarı kırmızılı ekibin 2 topu da direkten döndü.

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda en fazla yendiği iki takımdan birinin Beşiktaş olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, Sivasspor ve Beşiktaş'ı kendi sahasında 9'ar kez yendi.

Ayrıca Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en fazla yenildiği takım da 48 mağlubiyetle Galatasaray. Yine Beşiktaş en fazla golü de (158) Galatasaray'dan yedi.