Beşiktaş’ın teklifini doğruladılar: İşte Birmancevic transferinde son durum

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Beşiktaş’ın teklifini doğruladılar: İşte Birmancevic transferinde son durum

Beşiktaş, sol kanat için Sparta Prag forması giyen Birmancevic için teklifini yaptı. Çekya basını transferdeki son detayları paylaşırken Sparta Prag Teknik Direktörü Friis ise teklifi doğruladı.

Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic için devreye girdi. Siyah beyazlılar, Sırp kanat oyuncusu için ilk teklifini verdi. Çekya basınında çıkan haberlere göre, iki kulüp henüz bonserviste anlaşamadı.

Beşiktaş 4 milyon euro teklif ederken Sparta Prag cephesi ise 5 milyon euronun üstünde bir para istiyor. İki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.

BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİNİ DOĞRULADILAR

Öte yandan Sparta Prag Teknik Direktörü Lars Friis Beşiktaş’tan gelen teklifi doğruladı. Son oynanan Slovacko maçına yedek kulübesinde olan Birmancevic’in son durumu hakkında konuşan Friis "Motivasyonu hala aynı. Ve onun olası ayrılışı iyi bir soru ama bana göre değil" dedi.

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