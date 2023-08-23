Beşiktaş'ın teklifini reddeden Pepe'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı Nicolas Pepe'ye teklif yapsa da bu teklif reddedilmişti. Fransız yıldızın yeni rotasını Fildişili yıldızın yeni rotasını Fransız basını yazdı.

Beşiktaş'ın teklifini reddeden Pepe'nin yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Arsenal'de top koşturan Nicolas Pepe için yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah Beyazlılar'ın Arsenal'den bedelsiz kadrosuna katmak istediği oyuncunun rotasının Suudi Arabistan olacağı iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan Pepe için teklif geleceği ve Arsenal tarafıyla transfer pazarlıklarının yapıldığı aktarıldı.

Haberin devamında ise ismi verilmeyen Suudi kulübünün transferde 1 numaralı sırada olduğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu, Lille'den 2018'de o dönem için kırmızı beyazlı kulübün rekor bedeli olan 80 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.

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