Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde 2 sürpriz isim var. Biri Galatasaray’ın eski hocası

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ilk olarak Sergen Yalçın’a teklif yaptı. Ancak seçimden hemen sonra gerçekleşen görüşmede Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek teklifi reddetti.

Bunun üzerine Başkan Adalı ve Beşiktaş yönetimi tercihini yabancı teknik adamdan yana kullanmak için harekete geçti. Adalı, siyah beyazlıların başına Alman ekolünden bir ismi geçirmek için harekete geçti. Siyah beyazlıların listesinde Niko Kovac, Roger Schmidt, Edin Terzic ve Felix Magath gibi isimler bulunuyordu. Öte yandan Paulo Fonseca ve Razvan Lucescu da listede yer alan diğer teknik adamlar arasında yer alıyordu.

GALATASARAY’IN ESKİ HOCASI LİSTEYE GİRDİ

Siyah beyazlılar listesindeki teknik adamlardan istediği yanıtları alamayınca Sürpriz isimlere yöneldi. Ortaya çıkan iki haber Beşiktaş’ın ibreyi İtalyan hocalara yönelttiğini ortaya koydu. Fanatik’te yer alan habere göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Roberto Manchini ile ilgileniyor. Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra boşta kalan İtalyan teknik adam, sağlanan ilk temasta Beşiktaş’a olumlu dönüş yaptı. Tarafların kısa süre içinde yeniden masaya oturması bekleniyor.

IMMOBILE, SÜRPRİZ İSMİ ÖNERDİ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre ise, siyah beyazlıların golcüsü Immobile, yeni teknik direktör konusunda sürpriz bir ismi önerdi. İtalyan golcünün önerisi ile gündeme İtalyanların efsane savunmacısı Giorgio Chiellini geldi. Futbolu bıraktıktan sonra Juventus’un Futbol Kurumsal İlişkiler Başkanı olarak görev yapmaya başlayan İtalyan efsaneye 1,5 yıllık sözleşme teklif edilecek.