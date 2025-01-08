Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde 3 aday var. Biri daha önce Süper Lig’de çalıştı

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teklifi reddetmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başladı. Siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı’nın listesinde 3 adayın olduğu öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın’dan olumsuz yanıt alınca rotayı yabancılara çevirdi. Listenin üst sırasında daha önce Samsunspor’da çalışan Markus Gisdol’un olduğu öğrenildi. Geçen sezon Samsunspor’u çalıştırdıktan sonra görevinden ayrılan Alman teknik adam, daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg ve Hoffenheim'ı çalıştırdı.

Siyah beyazlılar, Gisdol’dan beklediğini alamazsa ibre Roger Schmidt’e dönecek. Listedeki üçüncü isim ise daha önce Bundesliga’da görev yapan Bo Svenson olacak.

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor.