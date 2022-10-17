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Valerien Ismael: Şampiyonluk ekim ayında kazanılmıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 01:01
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Beşiktaşın teknik direktörü Valerian Ismael Trabzonspor maçı ardından konuştu

Valerien Ismael: Şampiyonluk ekim ayında kazanılmıyor
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Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ismael, "%60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık." dedi.

İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT VERDİ

Valerien Ismael taraftarların istifa çağrılarına ilk olarak, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum." dedi.

Basın toplantısında konuşan Fransız hoca, "Hepimiz üzgünüz, tepkiler bu yüzdendir. Bunu anlayabiliyorum. Puan durumuna bakarsak, hala yukarılardayız. Puanlar birbirine yakın. Şampiyonluk ekim ayında değil, mayısta kazanılıyor." şeklinde cevap verdi.

"DURUMUNU KONTROLLERDEN SONRA GÖRECEĞİZ"

Ghezzal'ın sakatlığı hakkında konuşan Valerien Ismael, "Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez. Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir." ifadelerinde bulundu.

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