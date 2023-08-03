Beşiktaş'ın Tiran zaferi. UEFA bu rezalete ne diyecek. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Sanki mahalle maçı. Her türlü rezillik yaşandı.

Maçın başındaki olaylar bir UEFA maçında nasıl olabilir? Sahaya yabancı madde atanlar mı dersiniz, yoksa girenler mi?

Normalde mesela Tiran'ın karşısındra bir Manchester City olsaydı bu maç eminim orada biter, Manchester City galip ilan edilidi.

15 dakika geç başlayan maça temsilcimiz soğukkanlı başladı. Tirana takımı oyuncularının kışkırtmalarına rağmen hem de.

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu.

56. dakikada da öne geçti. Hadziahmetovic sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanında Salih kafayla dokundu, arka direkte Amartey tamamladı. Ve ikinci yarıda Necip'in yerine giren Amartey aynı zamanda golcü özelliğini de gösterdi.

Yalnız ben Masuatu'nun kırmızı kart görmesini anlayamadım. 66. dakikada Kaina'ya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Biraz ağır olmadı mı?

10 kişi kalan Beşktaş yine de üstündü rakibinden. 75. dakikada da bunu gösterdi zaten.

Savunmanın hatalı pasında ceza sahasında seken topa net vuran Aboubakar kaleci Lika'yı çaresiz bıraktı: 0-2.

Beşiktaş turu geçti böylece.

Geçmesi gerekiyordu da zaten.

Beşiktaş'ın ne işi var Konferans Ligi'nde. Bundan sonra daha üst şampiyonalarda görmek dileği ile.

Benim yine de aklımda şu var. Beşiktaş sahaya dönmeseydi ne olacaktı acaba?