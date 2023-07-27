Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Najdovski, Abazaj, Januzi, Hasani, Lushkja, Latifi, Doka, Pergjoni, Hila, Hoxhallari
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Tirana'yı ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri açıklandı...
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Najdovski, Abazaj, Januzi, Hasani, Lushkja, Latifi, Doka, Pergjoni, Hila, Hoxhallari