Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Tirana'yı ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri açıklandı...

Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdovski, Abazaj, Januzi, Hasani, Lushkja, Latifi, Doka, Pergjoni, Hila, Hoxhallari

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