Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş, Çarşamba günü deplasmanda Arnavut ekibi KF Tirana ile karşılaşacak.

İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide adını bir üst tura yazdıracak.

Öte yandan Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın KF Tirana maçı kamp kadrosu belli oldu.



Siyah - beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer aldı;



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadizahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emre Can Bulut.

