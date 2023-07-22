Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile mücadele edeceği maç öncesi takım kadrosu belli oldu. Kadroya yeni transferler de dahil oldu.

Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yla karşılaşacağı tur öncesi takım kadrosu belli oldu.

Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;

Liste A

Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran

Liste B

Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar

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