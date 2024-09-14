Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı planı belli oldu. Rafa Silva’ya yeni görev

Süper Lig’in 5. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Pazar günü oynanacak mücadelede Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Sezona Süper Kupa ile başlayan ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden siyah beyazlıların dev maç için planı belli oldu. Teknik Direktör van Bronckhorst, ligde üst üste 4. galibiyetini hedeflerken en büyük kozu Rafa Silva, Immobile ve Joao Mario olacak. Hollandalı teknik adamın Rafa Silva’ya önceki maçlara göre farklı bir görev vererek oyun kurucu olarak oynatması bekleniyor.

Siyah beyazlılarda sol kanatta Semih Kılıçsoy’un yerine yeni transfer Joao Mario ilk 11’de olacak. Portekizli oyuncunun eski takım arkadaşı Rafa Silva ile birlikte nasıl bir uyum göstereceği merakla bekleniyor. Forvet hattında ise İtalyan golcü Immobile sahne alacak.

BEŞİKTAŞ’TA HEDEF 4’TE 4 YAPMAK

Zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta hedef ligdeki ilk 4 maçın tamamını kazanmak. Siyah beyazlılar ilk 4 maçını son olarak Hırvat teknik adam Bilic zamanında kazanmıştı. Hollandalı teknik adam van Bronckhorst’un dördüncü maçını da kazanıp kazanamayacağı merakla bekleniyor.

Beşiktaş, Hollandalı teknik adam yönetiminde Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek sezona oldukça flaş bir giriş yaptı. Ligde ve Avrupa’da kazandığı maçlarla dikkatleri üzerine çeken van Bronckhorst’un, Trabzonspor’u da mağlup ederek takımının şampiyonluk mücadelesinin içinde olduğunu göstermeyi amaçlıyor.