Beşiktaş'ın transfer etmek istediği futbolcu tecavüzcü çıktı. Nuri Alço gibi yapmış

Hamza Özalkuş
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği futbolcu tecavüzcü çıktı. Nuri Alço gibi yapmış
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ileri sürülen Portekizli futbolcu Carvalho'nun İspanya'da bir kadına ilaç vererek tecavüz ettiği iddiasıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Real Betis'te forma giyen Portekizli futbolcu William Carvalho'yu transfer etmek istediği iddiası uzun süre gündemde kalmıştı.

Real Betis'in başkanı Angel Hero da teklif geldiğini doğrulamış, teknik direktörleriyle görüşmeden karar veremeyeceklerini açıklamıştı.

31 yaşındaki futbolcu ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise gündemi sarstı.

İspanya'da gazetelerde çıkan habere göre Carvalho, geçtiğimiz ağustos ayında bir kadına ilaç vererek tecavüz ettiği iddia edildi. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz yıldızı Nuri Alço da filmlerde genellikle kadınlara içkilerine ilaç attıktan sonra tecavüz ediyordu.

Carvalho'nun İbiza'da restoranda yemek yerken kadının içkisine ilaç attığı, ardından götürdüğü otelde birlikte sabahladığı ileri sürüldü. Kadının yaşananları hatırlamadığını, uyandığında vücudunda morlukla gördüğünü söylediği iddia edildi.

Otelin güvenlik kameralarından ikilinin otele giriş anlarının görüntülerinin de bulunduğu, Carvalho'nun Sevilla Mahkemesi tarafından ifadeye çağrıldığı da bildirildi.

Carvalho'nun mahkemede cezalı bulunması halinde ağır bir ceza alabileceği belirtiliyor.

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