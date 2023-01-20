Aboubakar'ın İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.

Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bu akşam 22.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.