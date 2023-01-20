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Aboubakar'ın İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar transferini bitiriyor. Golcü oyuncunun İstanbul'a geleceği saat belli oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:08
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Beşiktaş'ın transfer ettiği Aboubakar'ın İstanbul'a ineceği saat belli oldu

Aboubakar'ın İstanbul'a geleceği saat belli oldu
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Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.

Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bu akşam 22.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI
Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

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