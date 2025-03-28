Beşiktaş’ın transfer gündemindeydi: Israrla Barcelona’da kalan yıldız için flaş iddia

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Beşiktaş’ın transfer gündemindeydi: Israrla Barcelona’da kalan yıldız için flaş iddia

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Ansu Fati için ortalığı karıştıran bir iddia gündeme geldi. Söz konusu iddia, ısrarla Barcelona’da kalan genç oyuncu için işlerin yolunda gitmediğini ortaya koydu.

Barcelona altyapısından yetişen ancak fazla forma şansı bulamayan Ansu Fati ara transferde Beşiktaş’ın listesindeydi. Genç kanat oyuncusu Beşiktaş’ın teklifine rağmen ısrarla Barcelona’da kalmak istemişti.

İspanyol devinde formayı kapmak için mücadele etme kararı alan Ansu Fati için işler yolunda gitmiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre genç oyuncu Barcelona’da kadro dışı kalabilir.

Hansi Flick'in gözüne giremeyen ve beklentilerin oldukça altında kalan 22 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan gönderilecek.

Haberin detayında oyuncunun maç kadrolarında yer almayacağını ancak takımla birlikte antrenman yapmaya devam edeceği belirtildi.

Ansu Fati, bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca 8 maçta mücadele etti.

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