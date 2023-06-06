Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, transfer listesine 40 oyuncu ekledi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var

Süper Lig'de ikincilik için mücadele veren Beşiktaş, Konyaspor'u yenmesi durumunda Fenerbahçe'yi geride bırakarak ikinci sıraya oturacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, transferde dört bölgeye takviye yapacak.

40 KİŞİLİK OYUNCU HAVUZU
Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın oyuncu havuzu geniş. Listede 40 futbolcu bulunuyor.
Bu havuzda yer alan isimlerin, Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi’nde forma giydiği kaydedildi.

İLK KRİTER BONSERVİSSİZ FUTBOLCU
Siyah-beyazlılar belirlenen kriterler doğrultusunda öncelikle boştaki oyuncular için girişimde bulunacak.

Bonservisle transfer yapılması gerekirse tavan fiyat 3 milyon euro olacak. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.

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