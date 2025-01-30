Beşiktaş’ın transfer listesinde sürpriz oyuncu var: Fransızlar duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın transfer listesinde sürpriz oyuncu var: Fransızlar duyurdu

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ın listesinde sürpriz isim bulunuyor. Siyah beyazlılar Lille forması giyen Bayo’yu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Siyah beyazlılar, Lille forması giyen Mohamed Bayo’yu kadrosuna katmak istiyor.

Çıkan haberlere göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için somut girişimlere başladı. Golcü oyuncu ile Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği öğrenildi.

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Lille forması ile 18 maça çıkan Bayo 2 gol atarken 4 asist yaptı. Gineli oyuncunun güncel piyasa değerinin 4 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bayo’nun, Lille ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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