Beşiktaş’ın transfer listesinde sürpriz oyuncu var: Fransızlar duyurdu

Beşiktaş transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Siyah beyazlılar, Lille forması giyen Mohamed Bayo’yu kadrosuna katmak istiyor.

Çıkan haberlere göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için somut girişimlere başladı. Golcü oyuncu ile Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği öğrenildi.

Lille forması ile 18 maça çıkan Bayo 2 gol atarken 4 asist yaptı. Gineli oyuncunun güncel piyasa değerinin 4 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bayo’nun, Lille ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.