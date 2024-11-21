Beşiktaş’ın transfer listesindeydi, İngiliz devi harekete geçti

Fransa Ligue 1’de ekonomik nedenlerden ötürü küme düşme tehlikesindeki Lyon, yüksek teklif gelen oyuncularını satmayı hedefliyor. Fransız ekibinin oyuncuları ile ilgilenen takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Gelen haberlere göre siyah beyazlılar, Cherki ve Lacazette ile ilgileniyor.

Beşiktaş’ın Cherki için en az 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilirken, Fransız ekibi ise 21 yaşındaki oyuncuyu 30-35 milyon euro bandından aşağı satmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ’A DEV KULÜP RAKİP OLDU

Fransız basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş’a transferde rakip çıktı. RMC Sports, Liverpool’un Cherki için harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Sezona flaş bir giriş yapan İngiliz devi, Cherki’yi kadrosuna katarak hücum hattında alternatifleri artırmayı hedefliyor.

Bu sezon 11 maça çıkan genç oyuncu 2 gol attı ve 3 asist yaptı.