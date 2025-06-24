Beşiktaş'ın transfer rotası belli oldu: İşte scout Graf'ın ismini verdiği iki futbolcu

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Beşiktaş'ın transfer rotası belli oldu: İşte scout Graf'ın ismini verdiği iki futbolcu

Beşiktaş, yeni sezona girmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Başkan Serdar Adalı'nın göreve getirdiği scout şefi Eduard Graf, bu amaç için Lecce’de sol bek Antonino Gallo ile Genk forması giyen sol kanat oyuncusu Christopher Bonsu Baah'ın transfer edilmesini istedi.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni yılda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Başkan Serdar Adalı'nın ilk icraatlarından beri scout şefi olarak bir dönem Dortmund'da da görev yapan Eduard Graf’la scout şefi olarak anlaşmaya vardı. Graf'ın ilk görevi sol bek ve sol açık pozisyonlarında isim belirlemekti.

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Hürriyet gazetesinin haberine göre Eduard Graf, yönetime Lecce’de oynayan sol bek Antonino Gallo ile Genk forması giyen sol kanat oyuncusu Christopher Bonsu Baah'ı tavsiye etti. Siyah beyazlı yönetim bu iki oyuncu ile ilgili kulüpleriyle temasa geçecek. Bu oyunculardan 25 yaşındaki Gallo ve 21 yaşındaki Baah için kiralama seçeneği üstünde duruluyor.

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