Beşiktaş’ın transferde eli kolu bağlandı. Adalı planını değiştirdi

Beşiktaş’ta bir yandan teknik direktör belirsizliği devam ederken diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar kadrosuna stoper ve kanat oyuncuları katmayı hedeflerken transferde elinin oldukça güçsüz olduğu ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan habere göre Beşiktaş’ın transfer planları harcama limiti nedeniyle bozuldu.

Siyah-beyazlı kulübün harcama limiti yüzde 30 sapmayla birlikte 1 milyar 195 milyon 663 bin lira olarak belirlendi. Bu limit mevcut kadronun maaş bütçesine neredeyse denk geliyor. Oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapması zor olan yönetim bu nedenle öncelikle kiralık futbolcu arıyor. Golcü, stoper ve sol kanat takviyeleri kiralık olarak düşünülüyor. Siyah beyazlılar transferde limit aşımı yapmamak için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini de kullanabilir. Bu durumda önce kiralama sezon sonunda ise satın alma formülü uygulanacak.

Bu arada saha koşularına başlayan Gabriel Paulista en erken şubat ayının sonunda veya mart ayının başında takıma dönecek. Siyah-beyazlılar bu yüzden ara transferde stoper takviyesine de öncelik verecek. Golcü ve stoperden sonra koşullar uygun olursa sol kanat takviyesi yapılacak.