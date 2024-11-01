Beşiktaş’ın Uduokhai kararı belli oldu. Van Bronckhorst ısrarla istiyor

Beşiktaş’ın Bundesliga ekliplerinden Augsburg’dan kiraladığı Felix Uduokhai performansı ile göz dolduruyor. Özellikle Paulista ile uyumu dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçın tamamında 90 dakika forma giydi. Siyah beyazlıların, Süper Lig’de en az gol yiyen takımlardan biri olmasında önemli payı olan savunmacının bonservisinin alınıp alınmayacağı belli oldu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Teknik Direktör van Bronckhorst, Uduokhai’yi takımda tutmak istiyor. Yönetim, şartlı satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli savunmacı için 5 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor. Beşiktaş yönetiminin Uduokhai’nin bonservisini alarak 3 yıllık sözleşmeye imza attırması bekleniyor.

Felix Uduokhai, Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta Lyon’u deplasmanda 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında savunmaya adeta duvar ördü. Müsabakada tam 16 uzaklaştırma yapan Alman stoper, Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.