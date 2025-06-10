Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında dört hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ST Pölten, FC Admira Wacker, Wolfsberger AC ve FC Petrzalka ile hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.



3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.



Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.



Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:



10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)



13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)



16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)



17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)



Not: Müsabaka saatleri Türkiye saati olarak belirtilmiştir.