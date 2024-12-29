Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş yeni başkanını bugün seçti.
KONGRE ERKEN SAATLERDE BAŞLADI
Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Başkan adaylarının konuşmalarından sonra oy verme işlemi başladı.
Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU
Seçim sonucu açılan ilk 16 sandıkta Serdal Adalı başkan seçilmeyi büyük oranda garantiledi.
Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.
TOPLAM 16 SANDIK AÇILDI
Serdal Adalı: 5117
Hüseyin Yücel: 2157
Toplam Açılan Sandık: 16/25