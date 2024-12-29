Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta oy sayımı sürerken Serdal Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e büyük bir fark attı. Farkın kapanmayacağını fark eden Yücel, Adalı'nın yanına giderek tebrik etti. Serdar Adalı, Beşiktaş'ın yeni başkanı seçildi.

Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş yeni başkanını bugün seçti.

KONGRE ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Başkan adaylarının konuşmalarından sonra oy verme işlemi başladı.

Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Seçim sonucu açılan ilk 16 sandıkta Serdal Adalı başkan seçilmeyi büyük oranda garantiledi.

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

TOPLAM 16 SANDIK AÇILDI

Serdal Adalı: 5117

Hüseyin Yücel: 2157

Toplam Açılan Sandık: 16/25

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