Beşiktaş divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu.

Beşiktaş’ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seçime Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer olmak üzere 5 aday katıldı.

1832 üyenin katılımıyla gerçekleşen ve 1828 oyun geçerli sayıldığı seçimde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357, Erim Tamer 155 ve Ahmet Akpınar da 147 oy aldı.

"BEŞİKTAŞ'IN KENETLENMESİ LAZIM"

Seçimi kazanan Ahmet Ürkmezgil, güzel bir kongre olduğunu söyleyerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim" dedi.

Camiaya birlik çağrısı yapan Ürkmezgil, "Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş’tır. Beşiktaş’ı kenetlemek için üzerimize düşeni yapacağız. El ele verdiğimizde eski günlerdeki gibi başarılı bir camia olacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil’in listesi şöyle:

-Serdar Keskin

-Şenol Demirağ

-Rasim Kara

-Ateş Bayazıt

-Vedat Akgün

-Erdal Karacan

-Dilge Eraslan

-Levent Kulu