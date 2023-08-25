Beşiktaş'ın yeni jokeri Bakhtiyor. 'Sen gerçek bir Kartalsın'

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Kiev maçında attığı golle yıldızlaşırken tam bir joker futbolcu olduğunun sinyalini de ilk maçında gösterdi.

Beşiktaş'ın yeni jokeri Bakhtiyor. 'Sen gerçek bir Kartalsın'

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'ta ilk resmi maçında tam not aldı.

Konferans Ligi'nde Siyah - Beyazlıların Kiev Dinamo'ya karşı galibiyet golünü atan Kazak oyuncu gecenin kahramanı oldu.

Kazak futbolcu performansıyla beğeni toplarken tam bir joker olduğunu da gösterdi.

İkinci yarının tamamında forma giyen Zaynutdinov Sofa Score'a göre 7.2 puan aldı.

Kazak yıldız 12 pas attı (10'u isabetli), beş kez ikili mücadeleye girdi, üçünü kazandı. İki faul yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kazak futbolcuyla ilgili sözleri de dikkat çekti.

"Masuaku sakatlandığında Zaynutdinov'dan yana bir seçim yapmayı tercih ettim. Hücum eden sağ bekleri durdurmak için ileri geri koştu. Elinden geleni yaptı. Artıları da eksileri de var ama takıma yeni katıldı. Şimdi bir geçiş döneminde."

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan da Zaynutdinov'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Uçan maç sonu, "İyi bir gol attı. Bakhtiyer sol bek olarak başladı ancak daha sonra sol orta saha oyuncusu olarak oynamaya devam etti. O da hücuma geçti. Bu onun için çok iyi bir başlangıçtı. Onun adına ve takımım adına mutluyum" diye konuştu.

ÇETİNSAYA'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Beşiktaş Başkan Yardımcısı Serhan Çetinsaya sosyal medya hesabından Zainutdinov şu sözlerle kutladı:

"Sen gerçek bir kartalsın!"

kartal1.jpg

whatsapp-image-2023-08-25-at-15-06-37.jpeg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı?
Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı Sağlık
Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Korumalar Sabancı çiftinin görüntüsü alınmasın diye etten duvar ördü Güncel
Korumalar Sabancı çiftinin görüntüsü alınmasın diye etten duvar ördü
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fatih Tezcan tahliye edildi Güncel
Fatih Tezcan tahliye edildi
70 yaşındaki yaşlı adam şelaleye düşerek hayatını kaybetti Güncel
70 yaşındaki yaşlı adam şelaleye düşerek hayatını kaybetti