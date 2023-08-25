Beşiktaş'ın yeni jokeri Bakhtiyor. 'Sen gerçek bir Kartalsın'

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'ta ilk resmi maçında tam not aldı.

Konferans Ligi'nde Siyah - Beyazlıların Kiev Dinamo'ya karşı galibiyet golünü atan Kazak oyuncu gecenin kahramanı oldu.

Kazak futbolcu performansıyla beğeni toplarken tam bir joker olduğunu da gösterdi.

İkinci yarının tamamında forma giyen Zaynutdinov Sofa Score'a göre 7.2 puan aldı.

Kazak yıldız 12 pas attı (10'u isabetli), beş kez ikili mücadeleye girdi, üçünü kazandı. İki faul yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kazak futbolcuyla ilgili sözleri de dikkat çekti.

"Masuaku sakatlandığında Zaynutdinov'dan yana bir seçim yapmayı tercih ettim. Hücum eden sağ bekleri durdurmak için ileri geri koştu. Elinden geleni yaptı. Artıları da eksileri de var ama takıma yeni katıldı. Şimdi bir geçiş döneminde."

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan da Zaynutdinov'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Uçan maç sonu, "İyi bir gol attı. Bakhtiyer sol bek olarak başladı ancak daha sonra sol orta saha oyuncusu olarak oynamaya devam etti. O da hücuma geçti. Bu onun için çok iyi bir başlangıçtı. Onun adına ve takımım adına mutluyum" diye konuştu.

ÇETİNSAYA'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Beşiktaş Başkan Yardımcısı Serhan Çetinsaya sosyal medya hesabından Zainutdinov şu sözlerle kutladı:

"Sen gerçek bir kartalsın!"