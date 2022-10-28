Şenol Güneş'in basın toplantısının özetini 2 cümle ile özetlediler

Beşiktaş, Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı. Bugün yeni teknik direktör Şenol Güneş'e imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza törenine bir futbolsever bir yoruma imza attı.

''DELE ALLI İLE BAŞLADI CUMHURİYET'İN 100. YILI İLE SONA ERDİ''

Yapılan yorumda; ''Delle Alli'yle başlayan cümle Cumhuriyetin 100.yılıyla sona erdi arada da 6 farklı konu konuşuldu. Fena özlenmiş hocamın basın toplantıları.'' ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu yorum sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

"Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi 3 oyuncudan biriydi. Onun %50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, ya bizde ya da onda eksiklik vardır. Biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?"

"Premier League oyuncuları konusuna katılmıyorum. Orası Premier League, burası Türkiye Ligi. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla kendimizi oraya koymayalım, onları da buraya koymayalım."

"Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Güneşin kıymetini bilelim."

"Cumhuriyetimizin 99. yılını da kutluyorum. Biz yarınki kutlamaya katılamayacağız kampta olmamız nedeniyle. O yüzden şimdiden bunu söylemek istiyorum."