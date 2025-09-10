Beşiktaş'ın yeni teknik kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın yeni direktörü Sergen Yalçın'ın teknik heyetinde görev yapacak isimler açıklandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer görevine 28 Ağustos'ta son verilmiş ve yerine Sergen Yalçın getirilmişti. Yalçın'la 30 Ağustos günü, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Yalçın'ın teknik heyetinde yer alan isimler kulüp sitesinden açıklandı.

Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Prof. Dr. Niyazı Eniseler, Doç. Dr. Barış Gürol, Dr. Emre Gürbüz ve Uğur Güler, atletik performans antrenörü görevine getirildi.

Tarık Yiğit Egeli ve Caner Batuhan Koç analiz antrenörü, Erol Ayçiçek ve Hakan Çalışkan kaleci antrenörü olarak teknik heyette yer aldı.

