Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Milan'dan anlaşma sağladığı Ante Rebic'i özel uçakla İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geliyor

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş transferde Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey’in ardından transferlerini sürdürüyor.

Siyah Beyazlılar, şimdi de Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'i kadrosuna katıyor.

Milan’dan 500 bin euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro performans bonusu karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in bir süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği yetenekli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rebic’e yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Öte yandan Beşiktaş A.Ş. yöneticisi olan Tarkan Ser, Rebic’i özel uçağı ile İstanbul’a getiriyor.

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