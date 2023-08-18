Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul'da

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul'da

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Rusya takımlarından CSKA Moskova’da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov’u, İstanbul’a getirdi.

Kazakistanlı futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı’na indi. Siyah-beyazlı yetkililerin karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele gitti.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak. (İHA)

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