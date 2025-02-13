Beşiktaş’ın yeni transferi geldiği gibi ilk 11’e girecek

Beşiktaş, Süper Lig’de kendi evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılar ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer Trabzonspor maçının ilk 11’ini şekillendiriyor. Norveçli teknik adamın yeni transferlerden Elan Ricardo’yu ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Solskjaer, bir başka yeni transfer Keny Arroyo’yu ise oyuna sonradan koymayı amaçlıyor.

Beşiktaş’ta kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda ise Arthur Masuaku forma giyecek. Defansın ortasında Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu yer alacak.

Orta alanda görev yapacak isimler henüz netleşmedi. Gedson Fernandes’in yanında yeni transfer Elan Ricardo ya da Amir Hadziahmetovic’in şans bulması bekleniyor. Bu ikilinin önünde ise Rafa Silva olacak. Hücumda sağ kanatta Milot Rashica’nın forma giymesi öngörülüyor.

Yeni transfer Keny Arroyo’nun da karşılaşmanın 2. yarısında sahada olması bekleniyor. Hücumun solunda Ernest Muçi görev yapacak. Beşiktaş’ın gol ayağı ise Ciro Immobile olacak.