Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geldi: Ödenecek bonservis belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geldi: Ödenecek bonservis belli oldu

Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi. Kolombiyalı oyuncunun bugün imza atması beklenirken ödenecek bonservis belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de ara transferdeki ilk imzasını Keny Arroyo'ya attıran Beşiktaş, ikinci hamlesini orta saha bölgesine yaptı. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Elan Ricardo bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş dün yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübü CD La Equidad ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da doğan orta saha oyuncusu Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.

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Ricardo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Keny Arroyo'nun ardından ara transferde kadrosuna kattığı ikinci isim olacak.

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ÖDENECEK BONSERVİS BELLİ OLDU

Beşiktaş, transfer için 20 yaşındaki oyuncu ve CD La Equidad ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Elan Ricardo, Beşiktaş'ta yıllık 600 bin dolar kazanacak.

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