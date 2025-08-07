Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfried Ndidi'den forma itirafı! "Giymeden"

Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Wilfried Ndidi transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Havalimanında Beşiktaş forması giyen Ndidi, bu konu hakkında bir de itirafta bulundu.

Beşiktaş'ın yeni orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra siyah-beyazlı kulüple ilgili ilk duygularını paylaştı. Taraftarlara da mesaj gönderen tecrübeli oyuncu, dikkat çeken sözler kullandı.

Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini hatırlatarak, "Gerçekten harika, bu Türkiye'ye ikinci gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜME GİYMEDEN ÖNCE ARMAYI ÖPTÜM"

Beşiktaş formasını ilk kez giydiğinde neler hissettiği sorulan Ndidi, "Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çok sıcak, çok içten bir karşılama var. Üstüme giymeden önce armayı öptüm" dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Beşiktaş taraftarlarına da mesaj gönderen Ndidi, "Bu sezonun keyfini çıkarmalarını istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Takıma destek olmak, takımın bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım ve tabii ki elimden gelenin en iyisini yaparak daha fazla maç kazanmaya çalışacağım. Çünkü daha fazla galibiyet, daha fazla kupa demek" sözlerini kullandı.

