Beşiktaş’ın yeni transferleri ne zaman forma giyecek?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın yeni transferleri ne zaman forma giyecek?

Beşiktaş’ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardio Trabzonspor maçında forma giymedi. 2 oyuncunun ne zaman forma giyecekleri merak konusu oldu. Teknik direktör Solskjaer’in genç oyuncular için planı belli oldu.

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardio Trabzonspor maçında forma giyemedi. Arroyo maçı yedek kulübesinde tamamlarken Ricardio ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

Siyah beyazlıların transfer ettiği ve büyük heyecana neden olan iki genç oyuncunun ne zaman forma giyeceği merak konusu oldu. Teknik direktör Solskjaer’in yeni transferlerin fizik kapasitesinin yükselmesini bekliyor.

İki futbolcunun da adaptasyon süreci devam ederken Eyüpspor maçında kadroda olmalarının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, iki genç öğrencisinden de antrenman performanslarını ve fizik güçlerini kısa süre artırmalarını istedi.

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