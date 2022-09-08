﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu

Beşiktaş Yönetimi, Siyah-Beyazlı formayı giymek için büyük fedakârlık yapan Alanyaspor ’un tecrübeli bek oyuncusu Tayfur Bingöl’ü kadrosuna kattı.
29 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayan siyah beyazlılar, Akdeniz ekibine 5 milyon TL ödeyecek.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Tayfur Bingöl yeni sezonda 88 numaralı formayı giyecek.
BİR DİĞER KARTAL REDMOND
İngiliz sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak üzere dün İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sol açıkla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
Redmond'da Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyecek.
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