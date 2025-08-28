Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu bavulunu topladı gidiyor!

Beşiktaş’ta istenmeyen isim Al Musrati, Verona için İstanbul’dan ayrıldı!”

Beşiktaş, 11 milyon euroya Braga’dan kadrosuna kattığı Al Musrati ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

VERONA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Monaco’ya kiralanan ancak bekleneni veremeyen Libyalı orta saha, bu kez Serie A yolcusu. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Beşiktaş, Hellas Verona ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINA 2 MİLYON EURO GİRECEK

İtalyan ekibi, Musrati'nin kiralık transferi için Beşiktaş’a 2 milyon euro ödeyecek. Verona’nın bu transferi kısa sürede resmileştirip oyuncuyu hafta sonu Lazio maçında sahaya çıkarmak istediği belirtiliyor.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Al Musrati’nin bavullarıyla birlikte havalimanında görüntülenmesi, transferin an meselesi olduğunu gösterdi.

