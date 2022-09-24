Dele Alli'den Fenerbahçe derbisi açıklaması

İşte Dele Alli'nin açıklamaları;

''Burada olduğum için çok mutluyum. Başlangıcı ile birlikte çok güzel geçen bir zaman. Türkiye'ye indiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Müthiş geçen bir zaman oldu.''

''BEŞİKTAŞ'TA FARKLI BİR GOL SEVİNCİM OLABİLİR''

''Ben gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi seviyorum. Bazen anlık şeyler aklıma geliyor, bazen planlı oluyor. Beşiktaş'ta farklı bir gol sevincim olabilir.''

''MOURINHO BANA MOTİVASYON VERMEK İSTEMİŞTİ''

''Jose Mourinho bana motivasyon vermek istemişti. Etkili de oldu bence. Burada Valerien Ismael hocamız da benzer. Oyuna olan tutkusu, benden istedikleri gayet net. Benim beklentilerimi konuştuğumuzda ortak noktalarımız çok vardı. Ben sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir oyuncuyum. Valerien Ismael hocamız da bana bu rahatlığı verdi.''

''BURASI HARİKA BİR FIRSAT''

''Genç bir oyuncu olduğunuz zaman beklentiler çok fazla olmuyor. Gol atmaya başlıyorsunuz, iyi performans gösteriyorsunuz ve göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyun. Ben de birkaç zor yıl geçirdim. Oynamadığım dönemler oldu. Oynamayan oyuncuların performansı aşağı düşebilir. Çok yukarılarda olduğunuzda bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu net şekilde öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Menajerlerimle konuştuğumda bu fırsatı değerlendirme adına heyecanlandım. Zor bir lig. Tutkumla elimden geleni yapacağım. Takım olarak keyfini çıkaracağız. Düşüşlere izin vermeyeceğiz. Hem bireysel hem de takım olarak iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.''

''HERKES FENERBAHÇE DERBİSİNİ SORUYOR''

''İngiltere'de çok fazla derbi oynadım. Buradaki derbi çok daha farklı. Çok heyecanlıyım. Otelde, gittiğim her yerde bana derbiyi soruyor. Derbinin bir parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor.''

''BEKLEMEDİĞİM BİR DURUMDU''

Sakatlığım üzücü oldu. Beklemediğim bir durumdu. Ama şu anda gayet iyi hissediyorum.''

''SAHADA YAPACAKLARIMI İZLERLER''

'Dele Alli başarılı olamaz' diyen İngiliz taraftarlara cevap verdi.

''Futbolda herkes fikrini belirtebilir. Onlara bir cevap vermeme gerek yok. Sahada yapacaklarımı izlerler.''

''MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM''

''Milli Takım'da her oyuncu oynamak ister. Kesinlikle dönmek istiyorum. Burada çok iyi bir performans gösterip milli takıma dönmek istiyorum.''

''GELECEĞİ ŞU ANDA DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM''

''Burada çok fazla sevgi hissettim. Takımıma yardım etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Korkusuzca kendi oyunumu sahada göstermek en büyük amacım. Performansımla şaşırtmak istiyorum. Bir kafeste değilim. Özgürce oynayabileceğim bir takımda olduğumu düşünüyorum. Geleceği şu anda düşünmek istemiyorum. Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Sonrasını da görüşürüz, konuşuruz.''

''AÇIKÇASI BU SEVİYEYE ŞAŞIRDIM''

''Hem mental hem de fiziksel açıdan zor bir lig. Açıkçası bu seviyeye şaşırdım. Çok rekabetçi bir lig. Futbol burada çok şey ifade ediyor. Futbol herkese çok şey ifade ediyor. Bu da bir baskı yaratıyor. Ama bu baskıyı doğru şekilde yönlendirdiğimiz zaman iyi sonuçlar alacağız. Türkiye Ligi'nin zorluğu şaşırttı. Zor bir lig ama üstesinden geleceğiz.''

''JOSEF'İN YERİNDE OLSAM...''

''Orada yaşananlar normal değildi. Josef'in yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Takım arkadaşlarımızı elbette korumalıyız. Yaşananlara çok şaşırdım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Olanlar normal değildi.''

''BEN KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM''

''Biz gerçekten çok tempolu bir takımız. Burada geldiğimizde bunu çok net gördüm. Oyuncularımızın tempolu oynaması beni mutlu etti. Kendimi burada ve ligde rahat hissediyorum. Ligdeki takımların seviyesi de bence iyi. Rakibe üstün geleceğimiz yanlar olacak. Ama kolay maçlar olmayacak. Ben kendimi iyi hissediyorum. Tutku ve duyguyla oynamayı seven bir oyuncuyum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Taraftarlar için yüzde 150 performans verme isteği yaratıyor bu tutku ve duygu.''

''NE GEREKİYORSA YAPACAĞIMIN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM''

''Mental olarak farklı olduğumu söyleyebilirim. Çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Hayatta zorlayıcı durumlar size çok şey öğretebilir. Ben de çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Buraya geldiğimden beni futbola ilgi duyan herkesin desteği beni buranın parçası hissettirdi. Bireysel olarak hiçbir problemle karşılaşmadım. Bu sevginin karşılığını vermek zorunda hissediyorum. Ben buraya şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olabilmek için de ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim.''

''PREMIER LİG İLE ÇOK FARK YOK''

''Taktik anlayışı içinde maçta, maçı kazanmak için şeyler yapılıyor. Yeri geliyor oyunu yavaşlatmak istiyorsunuz. Premier Lig'de de oyunun durma durumu konuşuluyor. Bu durumları sizin nasıl yöneteceğiniz çok önemli. Çok çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Oyunu hızlandırmak, yavaşlatmak taktik gereği olabiliyor. Arada çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.''