Beşiktaş’ın sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny’nin de forma giydiği Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda deplasmanda Faroe Adaları’na 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada 87 dakika sahada kalmasına rağmen performansıyla sınıfta kalan Cerny, maç sonu kendisini eleştiren muhabire sert çıktı.

Karşılaşmanın ardından Çek televizyonuna konuşan Cerny, “Çaba vardı ama en önemli şey olan final eksikti. Maçtan bu kadar kısa bir süre sonra bir şeyi değerlendirmek benim için zor. Pişman olacağım hiçbir şey söylemek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ancak röportaj sırasında muhabir Jan Lutonsky’nin, “İlk gol atıldığında oradaydın. Sizce orada ne yanlış gitti?” sorusu tansiyonu yükseltti.

Cerny bu soruya tepki göstererek, “Onunla aramdaki mesafe nasıldı?” yanıtını verdi.

Muhabirin ısrarla “O oyuncuyu almamalı mıydınız, daha dikkatli takip etmeniz gerekmez miydi?” sorusu üzerine ise Çek yıldız, şaşkınlıkla “Oyuncularla görüşmem mi gerekiyordu?” diyerek karşılık verdi.