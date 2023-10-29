Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye gidebilir. Devre arasını sallayacak transfer

Beşiktaş'ta bir türlü istenileni veremeyen Jean Onana'nın Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye gidebilir. Devre arasını sallayacak transfer

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Beşiktaş’ın sezon başında 4 milyon euroya Lens’ten transfer ettiği Jean Onana Fenerbahçe’ye transfer olabilir.

Siyah-beyazlılarda istenmeyen adam ilan edilen Onana ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

HATAYSPOR MAÇINDA BUNU KONUŞTULAR
Onana’nın İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco ile yakın arkadaş olduğunun hatırlatıldığı haberde Branco'nun yakın dostunu Hatay maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü.

PERFORMANSI
Beşiktaş ile 8 maça çıkan Onana 1 asist kaydetti

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