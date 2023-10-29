Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye gidebilir. Devre arasını sallayacak transfer

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Beşiktaş’ın sezon başında 4 milyon euroya Lens’ten transfer ettiği Jean Onana Fenerbahçe’ye transfer olabilir.

Siyah-beyazlılarda istenmeyen adam ilan edilen Onana ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

HATAYSPOR MAÇINDA BUNU KONUŞTULAR

Onana’nın İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco ile yakın arkadaş olduğunun hatırlatıldığı haberde Branco'nun yakın dostunu Hatay maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü.

PERFORMANSI

Beşiktaş ile 8 maça çıkan Onana 1 asist kaydetti