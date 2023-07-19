Beşiktaş'ın yıldızı Katar'a gidecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Faslı stoperi Romain Saiss yol ayrımında.

FRANSIZLAR YAZDI

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı. Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

1 GOL 2 ASİST

33 yaşındaki Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.