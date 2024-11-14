Beşiktaş’ın yıldızı milli takımda sakatlandı. İşte o anlar

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Beşiktaş’ın yıldızı milli takımda sakatlandı. İşte o anlar

Beşiktaş’ta son haftalarda yıldızı parlayan Muçi’den kötü haber geldi. Milli takımda sakatlanan Arnavut oyuncu antrenmanı yarıda bıraktı. Muçi’nin sakatlık anları sosyal medyadan paylaşıldı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın çarşamba günü yapılan antrenmanında sakatlık yaşadı.

Antrenmanda 2-3 oyuncuyu çalımlayan ve sert bir vuruş yapan Muçi, destek ayağını yere koyamadı ve yere düştü.

Daha sonra acı içinde kalan yıldız oyuncunun durumunu öğrenmek için takım arkadaşları ve teknik heyet Muçi'nin yanına gitti.

Bir süre sonra kendisini denemek isteyen ve ayağının üzerine basmayı deneyen Muci, idmana devam edemeyeceğini anladı ve kenara geldi. Muçi'nin durumu, sağlık ekiplerinin yapacağı detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

Muçi'nin sakatlandığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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