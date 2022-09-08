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Beşiktaş'a müjde! Rachid Ghezzal'dan iyi haber

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başladı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:27
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:28
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Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'dan iyi haber

Beşiktaş'a müjde! Rachid Ghezzal'dan iyi haber
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasına yoğunlaştı.

13 puanla ligin zirvesinde yer alan siyah beyazlılar, sahasında oynayacağı maçtan da galip ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Analiz ekibinin, Medipol Başakşehir ile ilgili raporunu teknik direktör Valerien Ismael'e sunduğu öğrenildi.

Fransız teknik adamın, analiz ekibinden gelen bilgiler ışığında oyuncularına rakibini ezberletmeye çalıştığı ifade edildi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde sahaya kurulan dev ekranda futbolcularına turuncu lacivertli ekibin artı ve eksilerini anlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, kamera yardımıyla da antrenman analizini oyuncularıyla anlık paylaşıyor.

Ligin geride kalan bölümünde Medipol Başakşehir'e göre maç başına 10 kilometre daha az koşan Beşiktaş, bu rakamı yükseltmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in, galibiyetin sırrını mücadele gücünü olarak gördüğü kaydedildi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başladı.

Cezayirli oyuncu, görev verilmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında sahada yer alabilecek.

Sakatlığı bulunan Dele Alli ise forma giyemeyecek. 

 

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