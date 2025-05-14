Beşiktaş'ın yıldızı sapık dehşeti yaşadı: Önce mesaj sonra tehdit!

Julia Szczurowska yeni açıklamalarında Türkiye'ye transfer olmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Polonyalı voleybolcu Bursa'da forma giydiği dönemde bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirtti.

İşte Szczurowska'nın açıklamaları;

"TAKIM ARKADAŞIM ÖLDÜ"

Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska, Türkiye'deki kariyerine Nilüfer Belediyespor Eker'de başladı. Strefa Siatkowki tarafından aktarılan bilgilere göre ise 23 yaşındaki voleybolcu Türkiye'de karşılaştığı zorlukları şöyle anlattı: "Türkiye'ye gittiğimden beri hayatım 180 derece değişti. Oraya giderken tamamen farklı bir kızdım. Hem sportif açıdan hem de yaşam tecrübeleri anlamında... Daha gittikten kısa bir süre sonra bir sapık ortaya çıktı. Daha sonra Fransa'da birlikte oynadığım ve Nilüfer'de takım arkadaşım olacak olan Pilar Marie Victoria öldü. Benim için bu sezon zihinsel olarak çok zordu."

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR SEZONDU"

Szczurowska, Pilar Marie Victoria'nın ölümünün kendisini nasıl etkilediğini şu ifadelerle anlattı: "Ölümü o kadar ani oldu ki beni derinden sarstı. Etrafımda neler olup bittiğini bile bilmiyordum. Kendimi bir türlü toparlayamıyordum ama o andan itibaren sadece kendim için değil, onun için de oynayacağımı biliyordum. Benim için çok zor bir sezondu. Sevdiğim insanları çok çabuk kaybediyordum.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELMESİNE ÇOK SEVİNDİM"

Beşiktaş'tan aldığı transfer teklifinin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Polonyalı voleybolcu Szczurowska şunları söyledi: "Toparlanmak için sürekli mücadele ediyordum. O sırada Beşiktaş'tan bir teklif geldi. Çok sevindim çünkü İstanbul da hayallerim arasındaydı. Dedem de çok sevindi. Ona Beşiktaş formaları getireceğimi söyledim. Oynadığım kulüplerin formalarını ona hediye etme geleneğim vardı. Ayrıca başka hiçbir kıyafet giymez, sadece kulüp formaları giyerdi. Hatta Türkiye'ye gelip maçlarımda tezahürat yapmayı bile planlıyordu. Ama sonra hastalandı.... Bir yastan tam çıkamamışken bir başka yasın içine girdim, onu da kaybettim."

"DEDEMİN ÖMRÜ YETMEDİ"

Dedesinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Julia Szczurowska şu ifadeleri kullandı: "Dedem benim hiçbir maçımı kaçırmazdı. En küçük yaşlarımdan itibaren beni izledi. Küçüklerde, yıldızlarda, gençlerde ve sonra Polonya Ligi'nde... Hiçbir maçımı kaçırmazdı. Onun en büyük hayali benim millî takımda oynamam ve kendisinin salonda millî marşımızı söylemesiydi. Bunu her seferinde bana hatırlatırdı. Maalesef bunu görmeye ömrü yetmedi."

"INSTAGRAM'DAN MESAJLAR ATTI"

Açıklamalarında Bursa'da oynadığı dönemde orta yaşlarda bir adamın kendisini takip ederek mesaj attığını belirten Szczurowska yaşadıklarını şöyle aktardı: "Bu olay Bursa'da oynadığım dönemde başıma geldi. Yanımda günde 3-4 kez gezdirdiğim bir köpeğim vardı. Türkiye'de uzun boylu bir sarışın olduğum için kalabalıkta göze çarpıyordum ve takımı tanıyan birinin beni görmesi yeterliydi. İlk başta bana Instagram'dan mesajlar göndererek köpeğimle ne zaman, nereye gittiğimi bildiğini söylüyordu. Sonra tehditler başladı. Ben onunla yüz yüze gelene kadar polisin yapabileceği pek bir şey yoktu."

"AYNI ARABAYI EVİMİN ÖNÜNDE GÖRMÜŞTÜM"

Kendisini rahatsız eden şahsı daha öncesinde dışarıda da gördüğünü söyleyen Szczurowska "İlk başta çok paniklemiş ve korkmuştum. Sürekli dönüp arkamda beni takip eden biri olup olmadığını görmek için bakmak zorunda kalıyordum. Çıldırabilirsiniz. Orta yaşlı bir adamdı. Onu bir kez köpeğimi gezdirirken gördüm ve bana el salladı. Onunkiyle aynı arabayı daha önce evimin önünde park halinde de görmüştüm." dedi.