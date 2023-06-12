Beşiktaş'ın yıldızı tesisleri terk etti!

Beşiktaş, geçen hafta Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede takıma veda eden Atiba'ya görkemli bir veda düzenlendi.

Ancak sözleşmesi biten Kamerunlu futbolcu N'Koudou'ya herhangi bir veda hazırlanmadı.

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen N'Koudou, 109 maça çıkarken 21 gol 9 asistle oynadı.

Kamerunlu oyuncu sessiz sedasız takımdan ayrıldı.

TESİSLERİ TERK ETTİ

Milliyet Skorer'de yer alan habere göre, Sözleşmesi biten Kevin Nkoudou geçtiğimiz salı akşamı yapılan son antrenmanda Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığını öğrenince tesislerdeki eşyalarını toplamaya başladı. Büyük hayal kırıklığına uğrayan Kamerunlu oyuncu daha sonra takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesislerden ayrıldı.

Teknik heyete tepki gösteren N'Koudou, Konyaspor maçında da yer almadı. Kendisinin haksızlığa uğradığını düşünen oyuncunun heyete çok kırgın olduğu aktarıldı.

BİRÇOK TEKLİF VAR

Serbest durumda olan Kevin Nkoudou'yu Süper Lig'de birçok takım istiyor.

Bazı İngiliz ve Fransız ekiplerinin de transfer listesinde yer alan Kamerunlu oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.