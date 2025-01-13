Beşiktaş’ın yıldızına doğduğu şehrin takımı talip oldu

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Beşiktaş’ın yıldızına doğduğu şehrin takımı talip oldu

Beşiktaş’ın yıldız savunmacısı Paulista’ya doğduğu şehrin takımı talip oldu. Brezilya ekiplerinden Corinthians, tecrübeli oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

Beşiktaş'ta sezona iyi paşlayan ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle performansı sekteye uğrayan Gabriel Paulista'ya Brezilya'nın Corinthians takımının talip olduğu iddia edildi.

UOL'un haberine göre; Corinthians, siyah beyazlı takımın defans oyuncusu Paulista ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.

Brezilya kulübünün, 34 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenmek için Gabriel Paulista'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Haber detayında; Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'a büyük bir sevgi beslediği ve yakın çevresine bir gün siyah beyazlı takımda forma giyme arzusunda olduğunu dile getirdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle şubat ayında sahalara döneceği hatırlatıldı.

Gabriel Paulista, Beşiktaş'ta 16 maçta forma giyerken, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 kez de asist yaptı.

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