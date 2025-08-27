Beşiktaş'ın yıldızından veda gibi paylaşım!

Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan Kenny Arroyo'ya Brezilya'nın Cruzeiro takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Cruzeiro'nun, Ekvadorlu futbolcunun transferi için 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın bunu reddettiği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Arroyo'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

19 yaşındaki futbolcu, bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı "Cruzeiro'ya gel" yorumuna bir yıldız ve dua emojisiyle karşılık verdi.

Öte yandan Arroyo sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı ve “Olacak, biliyorum” ifadelerini kullandı.

