Maça devam edememişti... Beşiktaş’ın yıldızının durumu belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u 4-1 mağlup ettiği maçın ilk dakikalarında kafa travması yaşayan Felix Udokhai yürekleri ağza getirdi. Rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışarak kafa travması yaşayan oyuncu maça devam edemedi. Yapılan kontrollerde oyuncuda kanama bulgusu saptanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."