Maça devam edememişti... Beşiktaş’ın yıldızının durumu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maça devam edememişti... Beşiktaş’ın yıldızının durumu belli oldu

Süper Lig’de dün oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında kafa travması geçiren Felix Uduokhai'de kanama bulgusu saptanmadığı duyuruldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u 4-1 mağlup ettiği maçın ilk dakikalarında kafa travması yaşayan Felix Udokhai yürekleri ağza getirdi. Rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışarak kafa travması yaşayan oyuncu maça devam edemedi. Yapılan kontrollerde oyuncuda kanama bulgusu saptanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."

Son Haberler
Muş'ta kaybolan manda Ağrı'da bulundu
Muş'ta kaybolan manda Ağrı'da bulundu
Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı
Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı
Kazdağları’nda feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Off-road sevdası ölümle bitti: Arazi aracı şarampole uçtu!
İstanbul devlerinden Partey yarışı
İstanbul devlerinden Partey yarışı
Erzurum Valisi Çiftçi'den pes dedirten özür! Oğlu makam aracı ile şov yapmıştı
Erzurum Valisi Çiftçi'den pes dedirten özür! Oğlu makam aracı ile şov yapmıştı