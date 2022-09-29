Beşiktaşlı olma ruhunun anlatılacağı film sete çıktı

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı “Aşkın Saati 19:03” filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak paylaşıyor. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, birçok detay üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Hrriyet gazetesinin haberine göre Taraftar filmi, 4 haftada İstanbul’da tamamlanacak ve 24 Şubat 2023’te beyazperdede seyircisiyle buluşacak.

Filmin yönetmeni Hasan Gümet, “Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, Beşiktaş aşkını beyazperdeye taşımayı kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.