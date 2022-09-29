29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Beşiktaşlı olma ruhunun anlatılacağı film sete çıktı

Beşiktaşlı olma ruhunun anlatılacağı film sete çıktı

Beşiktaşlı olma ruhunun anlatılacağı “Aşkın Saati 19:03” filmi, 4 haftada İstanbul’da çekilip tamamlanacak ve 24 Şubat 2023’te beyazperdede seyircisiyle buluşacak.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 13:41
Takip Et

Beşiktaşlı olma ruhunu anlatan “Aşkın Saati 19:03” filminin çekimleri başladı . Film 4 haftada tamamlanacak ve seyircisiyle buluşacak

Beşiktaşlı olma ruhunun anlatılacağı film sete çıktı
+
Aa
-

 

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı  “Aşkın Saati 19:03” filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak paylaşıyor. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, birçok detay üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Hrriyet gazetesinin haberine göre Taraftar filmi, 4 haftada İstanbul’da tamamlanacak ve 24 Şubat 2023’te beyazperdede seyircisiyle buluşacak.

Filmin yönetmeni Hasan Gümet, “Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, Beşiktaş aşkını beyazperdeye taşımayı kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.