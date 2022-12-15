Atiba'dan flaş Valerien Ismael ve Sergen Yalçın sözleri

Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Atiba şunları söyledi: "Ben Dünya Kupası nedeniyle bir süre uzak kaldım. Her takım için önemli şeyler bu kamplar, sabah-akşam beraber olursunuz bu ortamlarda, bu da bir birliktelik sağlar. İyi gidiyor şu anda, idmanlarımız da keyifli oluyor. Ben de geri döndüğüm için mutluyum.

Sezona başladığımız süreç iyiydi aslında, iyi başlamıştık ama şu an üzerinde çalışmamız gereken şeyleri çalışıyoruz, lig uzun bir süreç. Bu kamptan sonra ilk maçımıza nasıl başlayacağımız bizim için çok önemli olacak. Orada göstereceğimiz reaksiyon bizim için önemli olacak, savaşacağız tabii ki. Ligin geneli itibariyle şampiyonluk bu kulübün her zaman hedefidir. Dediğim gibi iyi başlayıp iyi götürmeyi hedefliyoruz. Oynanacak çok da fazla maç var, çok da zaman var. Bir seri yapabilirsek eğer, en azından işler hızlıca değişebilir. Şu anda işler yolunda ve detaylar üzerine çalışıyoruz ama ilk maçımıza galibiyete başlamayı umuyoruz.

ŞENOL GÜNEŞ ŞAMPİYON YAPMAYI BİLİYOR

Şenol Güneş, bir takımı nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yapmayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca. Bize doğru yolu gösteriyor, bizim doğru yolda olmamızı sağlıyor, olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bahsettiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda hedeflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Sezon sonundaki hedefe ulaşmamız için bize yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da almayı hedefliyoruz.

SERGEN YALÇIN SERBEST BIRAKTI

Benim için orta saha pozisyonu; bilhassa 6 ya da 8 pozisyonları hep kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlar olmuştur. Sergen Yalçın beni o dönem daha çok 8 gibi düşünmüştü çünkü Josef savunma görevini o benden daha fazla üstleniyordu. O dönemde beni biraz daha serbest bıraktığını söyleyebilirim. Hoca ile şampiyon olduğumuz sezon gerçekten bizim için çok iyi bir sezondu. Çok çalıştık ve sonunda da başarılı olduk, meyvesini aldık. Futbolda maalesef her zaman en iyi şeyler olmuyor, en iyi seviyede olamıyorsunuz. Bir sonraki sezon maalesef böyle oldu, takım halinde performansımız düştü o sene. Burada Şampiyonlar Ligi ve o maçların getirdiklerini belki bir etken olarak söyleyebiliriz ama genele baktığımızda hepimizin performansı düştü.

VALERIEN ISMAEL'LE SIKINTIM YOKTU

Valerien Ismael zamanında az süre aldım. Aslında hiç bir sıkıntımız yoktu. Onun ilk geldiği zaman benim milli takım zamanıma denk geldi. Birazcık seyahatin fazla olduğu ve milli maçların yoğun olduğu döneme denk geldi. Dürüst olmak gerekirse o dönem form grafiğimin de yüksek olduğunu düşünüyorum ama bir sıkıntı olmadı aramızda.

“Çok güzel 10 sezon geçirdim Beşiktaş gibi kulüpte ve böyle bir ülkede. Muazzam taraftarın önünde oynadım. Her anlamda zevk aldım, çok başarılı oldum. Hayatımın en özel anlarını, hep en zevk aldığım anlarımı burada yaşadığımı söyleyebilirim. Henüz daha son senemin içerisindeyim, bir karar vermiş değilim. Son yıllarda hep bu konu gündeme geliyor ama tek net olan şey, kariyerimi Beşiktaş’ta bitireceğim konusu. Çok fazla sürmeden birkaç ay içerisinde bu konuda bir karar vereceğim. Potansiyel olarak son senem gibi gözüküyor ama yine de net bir karar vermiş değilim."