Beşiktaşlı Emrecan Terzi ameliyat oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlı Emrecan Terzi ameliyat oldu

Beşiktaş’ın genç savunmacısı Emrecan Terzi geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Yapılan açıklamada genç savunmacının rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı kaydedildi.

Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'nin yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinde meydana gelen rotasyonel travma sonrasında ayak bileği instabil bağ yaralanması (sindezmoz) tespit edilen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Terzi'ye, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı.

Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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