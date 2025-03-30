Beşiktaşlı Enes Çinemre devlerin radarında

Kaynak: İHA
Beşiktaşlı Enes Çinemre devlerin radarında

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Enes Çinemre büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı

Beşiktaşlı oyuncu Enes Çinemre, U18 Milli Takımı ile Hırvatistan'da düzenlenen turnuvada gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.

İLGİ ODAĞI OLDU

U18 Milli Takımı'nın, Hırvatistan'da düzenlenen özel turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya ile oynadığı müsabakalarda başarılı performans sergileyen ve asist yapan Enes Çinemre, Alman ekibi Bayern Münih ve Bundesliga takımları scoutlarının ilgi odağı oldu. Kulüpler, turnuvada performansıyla dikkat çeken Çinemre'nin gelişim sürecini yakından takip edecek.

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