Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobille seyir halindeyken kazaya karıştı. Kazanın ardından akaryakıt istasyonunda rapor tutturulurken darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Bakırköy'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ EMRECAN'A SALDIRDI
Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

O ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan futbolcu Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

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